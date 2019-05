Dans Ma Peau : Une soirÃ©e discussion dÃ©bat pour abattre les clichÃ©s

Kassataya - Concept inédit en Mauritanie, la représentation qui aura avec l’événement Dimension Femme : Dans Ma Peau, à pour finalité de créer de l’empathie et non de la compassion à l’endroit des femmes.



Cette performance proposée par deux activistes mauritaniennes Oumou Sy et Djeinaba Touré s’articulera autour de chiffres clés.



24 comme 24h soit la durée de rotation de la terre sur elle-même à savoir une journée entière, puis 16 comme les 16 profils de femmes qui ont accepté dans la peau de les unes des autres. C’est bien dans cette action qu’il y a lieu de parler d’empathie.



Enfin, 21 comme les différentes variétés de mets qui seront dégustés en marge d’une projection de 4 mn / 8 des différentes expériences partagées.



Ce programme dont la discussion portera sur les préjugés et conceptions sociale autour de la femme sera animé par le professeur Sow Samba.



Le clou de ce spectacle sera surement la programmation des chants religieux liturgique appelé Medheu qui est très prisé surtout durant le mois du Ramadan.



Le programme dont l’accès est libre se tiendra ce 23 mai 2019 au parvis de l’Institut Français de Mauritanie.



Cette performance de « déconstruction sociale » est mise en scène par Nouakchott Music Action et l’ONG Je M’engage en partenariat avec le service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France en Mauritanie.

















