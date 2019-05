Mauritanie : Rencontre Union europÃ©enne/candidats

UE | Mauritanie - Les ambassadeurs de l’Union européenne et de ses Etats-membres rencontrent les candidats à l'élection présidentielle.



A partir d’aujourd’hui les ambassadeurs de l’Union européenne et de ses Etats-membres résidant à Nouakchott (Allemagne, Espagne, France et Royaume-Uni) vont rencontrer les six candidats officiels à l’élection présidentielle.



Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre du dialogue politique continu entre la Mauritanie et l’Union européenne en vue de s’informer sur les programmes respectifs des candidats et d’échanger sur leur vision du partenariat avec l’Union européenne.





Fait à Nouakchott le 22 mai 2019