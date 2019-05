MatiÃ¨res premiÃ¨res : Le prix du minerai de fer sur un plus haut de 5 ans

Bourse News - Le prix du minerai de fer a atteint un niveau record de cinq ans, alimenté par les fermetures de mines au Brésil et par la forte demande inattendue d'acier en Chine.



Le prix du produit de référence a augmenté de 3,5% à 97,95 USD la tonne, selon MySteel. C'est le plus haut niveau depuis juin 2014. Les prix sont restés élevés en raison des perturbations des approvisionnements au Brésil après la catastrophe meurtrière d'un barrage à résidus miniers en janvier, qui a forcé la fermeture de plusieurs mines, supprimant environ 90 millions de tonnes de l'approvisionnement mondial en minerai de fer par voie maritime.



La contraction de l'offre a également été aggravée par les interruptions liées au cyclone survenues dans la Pilbara le mois dernier. Dans le même temps, la demande des sidérurgistes chinois est restée forte, malgré les prévisions.



Le Credit Suisse a prédit cette semaine que le prix des produits sidérurgiques pourrait atteindre jusqu'à 110 USD / t entre juillet et septembre, ce qui représente un pic d'achat pour les aciéries chinoises.



Les stocks de minerai de fer dans les ports chinois ont diminué de 15 Mt en avril.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité