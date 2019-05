Un styliste de Nike accuse la Mauritanie de plagiat, un procÃ¨s Ã  suivre ?

Football365 - Un styliste de Nike accuse la Mauritanie d’avoir plagié une police de caractères créée par ses soins sur le nouveau maillot des Mourabitounes. Présenté lundi, le nouveau maillot de la Mauritanie, fourni par l’équipementier marocain AB Sport, sème la discorde. Craig Ward, un styliste anglais de Nike, accuse ses concepteurs de plagiat.



La police de caractères qui apparaît sur la tunique des Mourabitounes ressemblerait étrangement à celle conçue pour le jeu de maillots porté par l’Angleterre lors du Mondial 2018. « J’ai déjà été volé, mais jamais par un pays entier.



Beau travail la Mauritanie… L’équipe juridique de Nike est sur le dossier, mais je suis étonné que cela puisse se produire dans un tel environnement », écrit le designer sur son compte Twitter.



« Ce qui est dommage, c’est que s’ils étaient venus me dire ‘Hey, nous avons vraiment aimé votre police sur le maillot de l’Angleterre, nous n’avons pas de budget mais nous aimerions vraiment travailler avec vous’, j’aurais dit oui bien sûr », ajoute Ward. Affaire à suivre.



I've been ripped off before but never by a whole country. Nice job Mauritania…. Nike's legal team are on the case, but amazed that this can happen in such a high profile environment.

