Nomination de lâ€™Ã©quipe de campagne de Ould Ghazouani

Alakhbar - Le candidat à l’élection présidentielle du 22 juin 2019 Mohamed Ould Ghazouani a nommé ses équipes de campagne dans les wilayas de l’Assaba, des deux Hods, Gorgol et Tagant :



Hod el chargui :



Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Amine, coordonnateur général



Mohamed Mokhtar Ould Sidi Mohamed, coordinateur adjoint



Membres :



Mohamed Ould Tijani



Toutou Mint Khatri



Mohammed Didi



Salma Mint Abouh Ould Houmeid



Fatima Mint Mohammed Yerba



Chrif Ahmed Sheikhna



Ahmed Ould Louleid



Cheikh Ould Mbarek



Hod el Gharbi



Islama Ould Abdallah, coordonnateur général



Alem Ould Sidati: Coordinateur adjointe



Membres :



Khattar Ould Cheikh Ahmed



Hamadi Ould Meimou



Mohammed Arzizem



Masouda Behmam



Mariam Jakité



Ismail Ould Jamal



Mohamed Mahfouz maleine



Cheikh Mehdi Ould Sidi Ahmed



Assaba



Wali Ould Bouhoubeini, Coordonnateur général



Mohamed Houneine, coordonnateur général



Membres :



Mohamed Mahmoud Mohamed Habib



Siham Najem



Lemrabott Sidyd



Marhaba Akhnafar



Chekhan Hamada Kori



Gorgol



Ismail Abdi, coordinateur général:



Wane Abdul Aziz, ordinateur adjoint



Membres



Amadou Bakrine Ba



Mariam Yoro Mamadou



Mohamed Salem Val Kheir



Kane Seydou



Saleck Mokhtar Saleck



Tagant



Ahmed Salem Ould Mohamed Fadel, Coordinateur général:



Houssein Heimoud, oordinateur adjoint:



Membres:



Zidane Tfeil



Om Kelthoum Sid’Ahmed Yassa



Bechir Isselmou Sidi Mokhtar



Diko Soudani



Waly Tandji



Mohammed Abdellah Hyan (Abah)









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité