A Nouakchott, les jeunes de

ANSF - Le Samedi 18 Mai 2018, les jeunes de l'association No stress family (ANSF) s'étaient mobilisés pour distribuer des lots d'aliments à des familles vivant dans un quartier précaire d'El Mina, à Nouakchott.



Au total, cette solidarité a touché 80 familles qui ont reçu des vivres variés : sucre, lait, thé et des dattes. L'association des jeunes de No stress family dirigée par Mr Ousmane Niang dit Zo Niang vivant au USA a tenu à remercier les autorites d'EL Mina pour leur collaboration sans oublier la Télévision Nationale pour avoir accompagné cet évènement.



C'est la troisème année que les jeunes de l'Association No stress Family marque de son empreinte le ramadan, le mois du jeûne musulman. Nous vous donnons rendez inchallah en 2020 pour d'autres moments d'entraide.



