Le ministre des affaires Ã©trangÃ¨res :

Saharamédias - Le ministre mauritanien des affaires étrangères, Ismael O. Cheikh Ahmed a déclaré jeudi que la diplomatie mauritanienne a résolu, ces derniers temps, des crises politiques et des conflits régionaux.



Le ministre, qui s’exprimait lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement, a dit que la dernière décennie a connu une dynamique sans précédent qui a permis de dynamiser une politique étrangère équilibrée, et a élargi son influence diplomatique sur le plan international, consolidé et intensifié efficacement sa présence sur la scène internationale.



Le ministre, qui avait occupé différents postes onusiens, a encore dit que la Mauritanie a accueilli un certain nombre de conférences et de sommets internationaux et régionaux à Nouakchott, avant de rappeler que la création du groupe du G5 Sahel, un ensemble destiné à promouvoir le développement et la sécurité dans cette région est une initiative de la Mauritanie.