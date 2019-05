Neldam, lâ€™application de livraison qui change la donne en Mauritanie

VUDAF - « Cliquez, c’est livré ! »



Tel est le slogan de Neldam résumant la simplicité du service de l’application. Créée par Mariam Thiam Kane, Neldam est la première application de commande et de livraison en Mauritanie.



Elle intègre un système de localisation automatique qui permet aux équipes de livraison de retrouver aisément l’utilisateur et lui remettre son colis.



Neldam met en relation le grand public et les restaurants



C’est le premier service offert par l’application en ce moment. Il se résume en 3 étapes : trouver le restaurant, commander un plat et se faire livrer. On retrouve parmi ces restaurants ceux qui sont les plus populaires du pays tels que NKC ICE Café, Savana Café et Snack chez Lina.



D’autres services sont à venir



Neldam ne compte pas se limiter aux restaurants et ambitionne de diversifier ses services. Les Mauritaniens pourront facilement se faire livrer d’autres types de colis, répondant à d’autres besoins que l’alimentation. L’application de livraison change la donne en Mauritanie et accélère la transformation numérique dans le pays.







