Brahim Ould Bilal :

Adrar-Info - Les propos du président de Tawassoul, mardi soir, lors de l’Iftar annuel, évoquant le retrait d’anciens membres de sont parti (anciens membres qui font partie des convives présents), sont l’essence même de la noblesse, de la gratitude et de la convenance.



Le président de Tawassoul, s’adressant à ses anciens compagnons déclarait:



«Des amis à nous, ont choisi de nous quitter, pour aller vers l’autre rive, et nous le regrettons. Nous leur sommes reconnaissants pour leur bonne compagnie.



Nous les remercions pour les efforts consentis des années durant. Nous avions souffert ensemble. Main dans la main, nous avions combattu.



Ensemble nous avions rêvé et espéré. Nous avions bâti ensemble le toit qui continue à nous abriter. Il nous y ont laissé et ont choisi d’aller sous d’autres cieux et de faire d’autres choix.



En nous quittant, ils ne nous ont point reproché de ne pas avoir agi en tant qu’institution, ni d’avoir cultivé le culte de la personnalité et encore moins, d’avoir manqué de légitimité, dans ce que nous faisons.



Ceux qui les ont accueillis ont gagné le gros lot. Ils ont accueilli des personnes de valeurs, attentives aux vertus de la fraternité, de la discipline ,de l’engagement et du respect de la différence.



Nous sommes donc, un parti-école prodiguant les valeurs de l’intégrité, de la loyauté et de la sincérité. »



Ces mots m’ont bouleversé aux larmes. Nous pouvons avoir de nombreux différends avec nos amis de Tawassoul et pouvons même ne pas les porter dans nos coeurs, pour des raisons ou pour d’autres.



Mais force est de constater qu’ils ont des valeurs remarquables, dont ce que nous venons d’entendre. Ils ont aussi, comme tous les êtres humains, leurs travers. Ils ont, ici, forcé notre respect pour leur grande maturité politique. Ils ont bâti un parti, au vrai sens du terme.



Brahim Bilal Ramdhane

Président de la Fondation Sahel









