Nécrologie : Décès du président du forum des Oulémas et Imams de Mauritanie

Sahara Médias - On a annoncé ce vendredi à Nouakchott le décès du président du forum des Oulémas et Imams de Mauritanie, Mohamed Lemine O. El Hacen victime d’une crise cardiaque. Le défunt est décédé au centre national de cardiologie après un malaise cardiaque.



Mohamed Lemine O. El Hacen, cheikh de la Mahadra des “Chouraffa” était l’un des illustres oulémas du pays.



La direction et le personnel de Sahara Media présentent à cette triste occasion leurs condoléances au peuple mauritanien et à la famille du défunt.



Inna Lillahi We Inna Ileyhi Rajioun.









