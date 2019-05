Coordination Vivre Ensemble USA : DÃ©claration

CVE/USA - La Coordination Fédérale de la Coalition Vivre Ensemble – USA qui réunit des membres de la Diaspora Mauritanienne résidant aux Etats-Unis se réjouit de porter à la connaissance de toutes les Mauritaniennes et tous les Mauritaniens, d’abord, de sa création et ensuite, de son engagement ferme et agissant en faveur de la candidature de Dr Kane Hamidou Baba à l’élection présidentielle 2019.



La tournée de proximité qu’entreprend notre candidat à travers la Mauritanie des profondeurs à la suite de l’investiture historique du Vendredi 6 Avril 2019, qui a prouvé la solidité du rassemblement solidaire de partis politiques, d’organisations de la société civile et des personnalités indépendantes, de par l’engouement populaire et les adhésions de masse partout suscités, trace la voie royale vers la victoire de notre coalition qui constitue un creuset pour toutes les victimes d’oppression, d’exclusion, de marginalisation et qui aspirent fortement au changement, à l’alternance démocratique et à la justice.



Motivée par un désir ardent de rupture avec un système d’oppression raciste et esclavagiste, la CVE-USA invite tous les compatriotes Mauritaniens établis au pays et partout ailleurs à se mobiliser pour exercer, en toute liberté, leur devoir civique de citoyens, en choisissant celui qui est le plus à même de porter leurs aspirations, en qui ils se reconnaissent et qui représente le vrai changement.



Pour la CVE-USA, Dr Kane Hamidou Baba constitue sans aucun doute le meilleur choix, le choix de l’inclusion, de l’unité dans la diversité, celui d’un avenir meilleur pour notre pays. L



a ferveur populaire et l’enthousiasme patriotique qui se renforcent chaque jour davantage en faveur de la candidature de Dr Kane Hamidou Baba, sont une incarnation tangible de l’irrépressible détermination de notre peuple à prendre en charge par lui-même, et à travers ses légitimes représentants son destin en main. Notre victoire éclatante est au bout de notre persévérance.



Par ailleurs, la CVE-USA accueille à bras ouverts la désignation du Directoire National de la Campagne du candidat de la coalition Vivre Ensemble dirigé par M. Thierno Baro et son équipe. La CVE-USA remplira pleinement et avec enthousiasme la part d’efforts et de mobilisation qui lui est impartie. Elle entend entretenir une collaboration déterminante avec le Directoire à travers le responsable dûment mandaté pour la Diaspora.



Aussi, la CVE-USA s’engage-t-elle à coordonner et optimiser des actions pour contribuer au succès électoral.



Ces actions sont, entre autres, la mobilisation des ressources de toutes sortes, la sensibilisation et l’orientation des militants, la coordination par l'amplification des messages via les médias et les réseaux sociaux, la conscientisation des membres de nos familles, quartiers, villages et villes et par l’application d’une pression sans faille à l’endroit de nos ambassades et nos gouvernants pour que les prochaines inscriptions sur les listes électorales touchent toutes nos diasporas.



Vive notre candidat, celui de la CVE, le Dr Kane Hamidou Baba. La bonne heure a sonné. Yonti!



Yonti!Akigne ! Akigne ! Jotna ! Jotna ! haana ! haana !



La Coordination Vivre Ensemble USA



Commission Politique



Le Dimanche 12 Mai 2019 s’est tenue une réunion, par Telephone-conference entre le bureau de la coalition de la diaspora Mauritanienne et des membres représentants les partis politiques et des organisations de la société civile aux USA, pour décider :



1. De formaliser la Coalition Vivre Ensemble aux USA



2. De designer le directoire de campagne suivant :



Directeur de Campagne et Coordinateur General



Abou Hamidou Sy



1er Adjoint: Cheikh Fall

2e Adjoint :Elhadj Ba

3e Adjoint :Abdarahmane Diallo

4e Adjoint :Zeinabou Sall

5e Adjoint :Mamadou Ba



Porte-Parole



Oumar Ball



1. CommissionPolitique :



Président :



- Mamadou Barry



Membres :



- Alioune Ly

- Houleye Sall

- Khaly Thiam

- Hamidou Diallo



2. Commission Organisation:



President



- Ibrahima Guisset



Membres :



- Amadou Hamath Sow

- Amadou Ba

- Hapsa Dia

- Ibrahima Thiam

- Kane Abdoul Karim (Commandant)

- Amadou Sall



3. Commission sensibilisation:



President



- Mamadou Sall



Membres



- Khaly Thiam

- Ibrahima Wone

- Malick Ba

- Alassane Elhadji Ba



4. Commission-Communication et Médias Sociaux :



Président



- Houleye Thiam



Membres :



-Ibrahima Thiam

- Alioune Ly

- Mamadou Ngaide

- Amadou Sow

- Amadou Dia

- Maimouna Dia

- Ibrahima Guisset



5. Commission Finances:



President



- Adama Datt



Adjoint



- Dia Alassane



6. Commissaire aux comptes



- Amadou Sadio Sow









