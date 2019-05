Le patron d'AB Sport rÃ©agit aux accusations de plagiat

TelQuel - La marque marocaine AB Sport est accusée par un designer de Nike d'avoir plagié, pour ses maillots de l'équipe mauritanienne de football pour la CAN 2019, la typographie créée par l'équipementier américain pour les maillots des Anglais lors du Mondial 2018.



Le 20 mai, la Fédération mauritanienne de football dévoilait le maillot que porteront les Mourabitounes à la CAN 2019, la toute première disputée par la Mauritanie. Beau succès pour la marque marocaine derrière ce maillot, AB Sport. Or, cette dernière a été accusée de plagiat par un designer de l’équipementier américain Nike.



Sur Twitter, Craig Ward a déclaré qu’AB Sport avait copié les caractères utilisés pour le flocage des maillots portés par la sélection anglaise lors de la Coupe du Monde 2018.



"J’ai déjà été volé, mais jamais par un pays entier. Beau travail la Mauritanie… L’équipe juridique de Nike est sur le dossier, mais je suis étonné que cela puisse se produire dans un tel environnement", a déclaré le designer, dans un tweet supprimé depuis. Il poursuit : "Ce qui est dommage, c’est que s’ils étaient venus me dire ‘Hey, nous avons vraiment aimé votre police sur le maillot de l’Angleterre, nous n’avons pas de budget mais nous aimerions vraiment travailler avec vous’, j’aurais dit oui bien sûr".



Contacté par TelQuel, le directeur d’AB Sport, Bassam El Akel a rejeté toutes les accusations. "On n’a rien plagié, il y a une ressemblance des caractères utilisés pour le flocage, mais on a à disposition plus de 1.000 styles de caractères, si les numéros se ressemblent, il ne faut pas réduire à néant les efforts fournis par nos designers pour concevoir le maillot, et dire qu’ils ont tout simplement copié. C’est faux", nous a déclaré le patron de la marque marocaine. "D’ailleurs le lanceur de la polémique s’est désisté en retirant son tweet", fait-il remarquer.



Par Nassim El Kerf









