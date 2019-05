Cheikh Deddew de retour en Mauritanie aprÃ¨s sept mois d'absence

Alakhbar – L’Erudit Cheikh Mohamed Hacen Ould Deddew devra rentrer au pays ce samedi 25 mai courant, en provenance de la Turquie, après un voyage de convalescence de plus de 7 mois.



C’est le premier retour au pays qu’effectuera Cheikh après la fermeture du Centre de Formation des Oulémas et de l’Université Abdallahi Ben Yacine en septembre 2018. Cheikh Deddew avait quitté Nouakchott quelques jours avant la fermeture desdits établissements de formation.



Son absence de convalescence est considérée comme étant la plus longue au cours de ces derniers temps.



Traduit de l’Arabe par Cridem



https://alakhbar.info/?q=node/17882