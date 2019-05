Accord de partenariat entre la SNIM et la sociÃ©tÃ© Australienne BCM International

Essaha - Un accord de joint venture a été signé vendredi 54 Mai à Nouakchott entre la SNIM et la société Australienne BCM International, pour exploiter et développer la mine de fer De Fdeirick.



Cette mine exploitée par la SNIM de 1963 à 1983 a depuis lors été abandonnée en raison d’un taux de découverture important et les différentes directions qui se sont succédées à la tête de l’Entreprise n’ont jamais envisagé sa réouverture.



L’exploitation du minerai de fer en Mauritanie a commencé sensiblement au même moment qu’en Australie et au Brésil et si ces derniers produisent respectivement 817 millions et 485 Millions de Tonnes par an, la production en Mauritanie ne dépasse que très rarement les 12 millions de tonnes.



Si plusieurs facteurs peuvent expliquer une telle disparité, il est indéniable que la stratégie de développement des joint ventures en a été un facteur déterminant.



La signature de cet accord est le signal d'une nouvelle politique d'ouverture aux partenaires étrangers visant à accroître la production par l’amélioration de l’exploitation des gisements dormants, l’introduction de nouvelles expertises et capitaux dans un secteur vital pour l’économie nationale et le développement du Pays. Il marque aussi un changement de braquet de la SNIM dont la gestion de tels partenariats n’a jamais abouti par le passé (Projets Askaf ou El Aouj).



Les vertus d’un tel accord, pour peu qu’il soit mené de manière stratégique et concertée entre les partenaires sont multiples à la fois pour la SNIM qui à besoin d’un nouveau souffle suite aux cahots du Projet Guelb II et pour l’Etat qui à besoin de relancer un secteur qui ronronne depuis quelques temps et commence à souffrir de la comparaison avec le dynamisme d’autres secteurs de l’industrie extractive comme le Gaz ou l’Or :



- En tant qu’actionnaire de la nouvelle Entreprise, la SNIM bénéficie de facto de sa quote-part des profits



- Le Permis restant la propriété de la SNIM, elle bénéficie d’un loyer pour toute la durée de l’exploitation



- Par les accords de transport et de fourniture d’électricité, la SNIM génère des profits à partir d’infrastructures actuellement sous exploitées



- Enfin l’Etat aussi bénéficie de tels accords par l’augmentation de ses recettes fiscales et par la création de centaines d’emplois qualifiés dont notre jeunesse à grandement besoin.



En définitive, ce genre d’accord peut être une impulsion pour le secteur du minerai de fer comme il le fut sous d’autres cieux et cette expérience mérite d’être menée et réussie en Mauritanie, n’en déplaise à certains défenseurs acharnés du statu quo qui a prouvé sont inefficacité à améliorer l’exploitation de cette richesse depuis près de 40 ans.













