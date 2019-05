Le 1er adjoint au maire de Maghama arrÃªtÃ©

Le Calame - Le 1er adjoint au maire de Maghama, Bedel Kassé a été arrêté, ce vendredi 24 mai puis transporté aussitôt à Kaédi où il a été placé en détention suite à une altercation avec un agent de police.



Venu faire le rang comme tous les citoyens devant le bureau du Cadi pour se faire délivrer un jugement permettant de se faire enrôler, l’adjoint au maire demanda au policer de respecter le rang, celui-ci faisait entrer d’autres. Le policer lui aurait répondu, en substance qu’il faisait exprès. Une réponse jugée « provocante » devant laquelle le maire ne put se contenir ; il administra une gifle au policier et l’envoya au sol.



Aussitôt informé, le procureur de la République du Gorgol ordonna son arrestation et sa déposition à la maison d’arrêt de Kaédi. Ce qui fut fait en dépit des interventions des autorités administratives, de sécurité et en l’absence, semble-t-il, de plainte du policier.

Apparemment, ces responsables mesuraient le contexte politique et électoral, croient savoir des sources en provenance de Maghama, une capitale départementale qui justement, venait de recevoir en grande pompe, les candidats à la présidentielle de la CVE, Dr Kane Hamidou Baba et Biram Dah Abeid.



Et comme l’incident s’est produit durant le week-end, le procureur ne pouvait, semble-t-il, délivrer une autorisation mettant le maire en liberté, celui-ci restera au frais, disons au chaud avec le climat qu’il fait à Kaédi, jusqu’à lundi.













