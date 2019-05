Celio habille les Mourabitounes

FFRIM - La Fédération mauritanienne de football et l’entreprise Celio ont signé un partenariat ce vendredi soir à Nouakchott.



La marque française de prêt-à-porter masculin, dont une franchise va bientôt ouvrir ses portes en Mauritanie, va habiller l’équipe nationale pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019 en Égypte. Le Président de la FFRIM, Ahmed Yahya a noué ce vendredi un partenariat avec Chakib Mekadmini, le responsable de la franchise qui verra le jour très prochainement en Mauritanie. La cérémonie de signature s’est déroulée à l’amphithéâtre de la fédération.



La marque française a offert des costumes fabriqués sur mesure aux joueurs et à l’ensemble du staff de la sélection mauritanienne. Les Mourabitounes porteront la tenue Celio durant leurs sorties officielles pour la période de la CAN 2019. Corentin Martins et son groupe apparaîtront en costume gris foncé, chemise blanche et une cravate noire assortie au costume. Des souliers noirs complètent le look.



Ahmed Yahya, Président de la FFRIM : « La franchise de la marque Celio verra bientôt le jour dans notre pays. Elle a choisi la sélection nationale pour ses débuts et nous nous en félicitons. La marque a habillé les Mourabitounes avec des costumes sur mesure. En contrepartie, elle utilisera l’image des joueurs et la visibilité offerte par nos supports de communication. »



Le représentant de Celio Mauritanie : « Celio Mauritanie va ouvrir ses portes très prochainement. C’est un geste de notre part pour la sélection nationale et pour encourager toute la jeunesse du pays. »



















