Tensions dans le Golfe. Lâ€™Arabie saoudite intercepte une nouvelle attaque de drone

Ouest-France - L’armée saoudienne a intercepté dimanche 26 mai près de l’aéroport de Djizan, un drone envoyé par les miliciens Houthis qu’elle combat au Yémen.



Les Houthis avaient annoncé plus tôt dans la journée avoir lancé cette attaque, par l’intermédiaire de leur chaîne de télévision Masirah. Djizan, sur la mer Rouge, se trouve à 70 km environ au nord de la frontière yéménite.



Une première attaque début mai



Le géant pétrolier saoudien Aramco avait été contraint de cesser ses opérations sur un oléoduc majeur, après que deux stations de pompage aient été visées par une attaque de drones armés, mardi 14 mai. Les deux sites ont subi des dégâts et un incendie s’est déclenché.



Premier exportateur de pétrole au monde, le royaume saoudien a dû cesser ses opérations sur cet oléoduc majeur dans la région de Riyad, après ces attaques revendiquées par les rebelles Houthis pro-iraniens au Yémen voisin où des forces saoudiennes aident le pouvoir dans sa guerre contre ces insurgés.



Il s’agissait d’une « réponse aux crimes » de Riyad au Yémen, a déclaré Mohammed Abdelsalam, porte-parole des Houthis soutenus par l’Iran qui dément leur fournir des armes. « Notre peuple n’a d’autre choix que de se défendre de toutes ses forces ».



Des navires sabotés dans le Golfe



Deux jours avant l’attaque de drones, deux pétroliers saoudiens, un norvégien et un cargo émirati ont été visés par de mystérieux « actes de sabotage » au large de l’émirat de Fujairah, membre de la Fédération des Emirats arabes unis, selon le gouvernement d’Abou Dhabi.



L’Arabie saoudite est à la tête d’une coalition arabe qui combat depuis cinq ans les Houthis, mouvement pro-iranien qui tient la capitale du Yémen, Sanaa.



