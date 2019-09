CondolÃ©ances du prÃ©sident de la rÃ©publique Ã  la famille Ehel Abba

Saharamédias - Le ministre des affaires islamiques et de l’enseignement originel et son homologue de la culture, de l’artisanat et des relations avec le parlement, respectivement Dah O. Sidi O. Amar Taleb et Sidi Mohamed O. Ghaber ont présenté jeudi soir, au nom du président de la république, Mohamed O. Cheikh Ghazouani, à la famille du symbole national, Sidaty O. Abba, décédé dans la matinée.



Les deux ministres, en présentant les condoléances à la famille de l’illustre disparu, ont salué en lui ses grandes vertus et leur noblesse mais aussi l’intérêt qu’il a toujours porté aux questions nationales.



Les deux ministres ont assuré la famille de la considération portée par le chef de l’état, Mohamed O. Cheikh Ghazouani au défunt pour ses efforts déployés en faveur de la nation.