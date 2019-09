Mali : sept soldats tuÃ©s dans une embuscade imputÃ©e aux jihadistes

Jeune Afrique - Sept soldats maliens ont été tués jeudi dans une embuscade imputée aux jihadistes dans le centre du pays, ont annoncé les forces armées.



Une mission des Forces armées maliennes (Fama), qui escortait un transport d’engrais entre les localités de Douentza et Sévaré, a sauté sur un engin explosif artisanal avant d’être attaquée aux armes à feu, ont annoncé les Fama dans un communiqué jeudi. Elles imputent cette attaque « complexe » aux « terroristes », terme par lequel elles désignent les jihadistes.



« Sept personnels (de l’armée) ont trouvé la mort » dans cette attaque qui n’avait pas été revendiquée jeudi soir. Cette attaque survient alors que la situation sécuritaire continue à se dégrader dans le pays en proie depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, aux attaques jihadistes, et aux violences intercommunautaires meurtrières.



Lors d’une réunion de haut niveau consacrée au Mali et au Sahel mercredi en marge de l’assemblée générale des Nations unies, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’était alarmé de « l’escalade continue de la violence au Sahel et son expansion vers les pays du golfe de Guinée ».



« Soyons clairs, nous sommes en train de perdre du terrain face à la violence et au terrorisme », a-t-il admis.



Par Jeune Afrique avec AFP













