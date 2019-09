Ville mauritanienne qui abritera le grand hÃ´pital Â«Selmane Â» rÃ©vÃ©lÃ©e !

Essahraa - Le grand hôpital qui sera construit en Mauritanie par le Royaume d’’Arabie Saoudite et qui portera le nom du Roi saoudien Selmane Ibn Abdel Aziz, sera élevé dans la ville d’Aleg dans le centre du pays, ont révélé des sources généralement bien informées.



Un haut responsable saoudien s’est rendu dernièrement à Nouakchott dans le cadre de cet engagement pris par le pouvoir de Riyad en décembre dernier, à l’occasion d’une visite éclair du prince héritier Mohamed Ben Selmane dans la capitale Nouakchott.



.Cette annonce a été faite à l’époque par le ministre saoudien de l’information en présence du prince héritier Mohamed Ben Selmane. L’hôpital en question d’une capacité de 300 lits à son annonce, verra sa capacité augmenter pour dépasser les 400 lits, indique-t-on.



Cet hôpital abritera la presque totalité des spécialités médicales, notamment des services d’urgence et de secours, les consultations externes, les opérations chirurgicales, d’oncologie, un centre de cardiologie, de dialyse, une maternité, un service de pédiatrie, l’imagerie médicale, un laboratoire, une unité de soins intensifs, une pharmacie centrale, une unité centrale de stérilisation et des pavillons pour l’anesthésie, avait déclaré à l’époque le ministre de l’information saoudien qui accompagnait le prince héritier à son passage à Nouakchott.



http://essahraa.net/node/11133









