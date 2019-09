DeuxiÃ¨me confÃ©rence scientifique internationale sur le changement climatique/Appel Ã  communication

IDY SOUMARE - Du 1er au 03 Avril 2020 à Niamey, République du Niger



Thème : Vulnérabilité et adaptation du secteur de l’Agriculture face au changement climatique au Sahel et en Afrique de l’Ouest



Appel à communication



Contexte



L’Afrique subsaharienne en général, et l’Afrique de l’Ouest en particulier, est considérée comme l’une des régions du monde les plus vulnérables aux effets de la variabilité et du changement climatiques.



En effet, les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, tels que les sécheresses, l’augmentation de l’occurrence des inondations, le décalage des dates de début et de fin des saisons, l’érosion côtière et la dégradation des terres sont des réalités qui impactent négativement la vie de milliers de populations au Sahel et en Afrique de l’Ouest.



Le changement climatique a un double impact sur l’Agriculture. D’abord, un impact direct à travers la réduction des rendements des cultures en raison des variations de température et de précipitations, puis un impact indirect du fait des effets sur les ressources naturelles (végétation, sol et eau). C’est ainsi que les fortes pluies et les vents provoquent l’érosion des sols et réduisent leurs capacités à stocker le carbone et, le réchauffement de l’atmosphère entraîne une forte augmentation des besoins en eau des plantes.



L’adaptation de l’agriculture, de la foresterie et de l’élevage au changement climatique et l’atténuation des Gaz à effet de serre (GES) sont donc urgentes, non seulement pour assurer la sécurité alimentaire, mais aussi pour contribuer aux efforts mondiaux de réduction des émissions. L’Accord de Paris signé par 192 pays a mandaté la Conférence des Parties (COP21) de 2015 pour prendre des mesures concrètes pour réduire les émissions de GES, Ainsi, le réchauffement climatique pourrait être limité, et ses effets négatifs sur l’Agriculture réduits, afin de pouvoir atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) adoptés par les Nations Unies. Sans mesures d’adaptation appropriées, la plupart des progrès réalisés ces dernières décennies, en matière de développement et de lutte contre la pauvreté, seraient compromis.



Le développement et la promotion de stratégies d’adaptation adéquates pour la sous-région est donc une priorité. Les nombreuses initiatives entreprises aux niveaux national, régional et international sont souvent fragmentaires et prennent en compte l’adaptation aux risques climatiques à des degrés divers, dans les systèmes de production agro-sylvo-pastoraux et halieutiques. Le processus en cours pour la mise en place du Centre Climatique Régional (CCR) pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel rentre dans ce cadre. Par ailleurs, trois grandes commissions climat ont été mises en place par l’Union Africaine pour booster les investissements climatiques en Afrique. Parmi ces commissions, on note celle de la région du Sahel présidée par le Président de la République du Niger qui vient de se doter d’un plan d’investissement ambitieux de l’ordre de 400 milliards de dollars pour la période 2018-2030.



En outre, les pays signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et de l’Accord de Paris se sont engagés à travers leurs Contributions Déterminées au Niveau National (CDNs), la composante « adaptation » restant prioritaire pour l’Afrique.



Les besoins prioritaires pour accroître la résilience de la région sont entre autres :



i) l’amélioration des données de base et des connaissances scientifiques sur le climat, pour mieux orienter les stratégies d’adaptation ;



ii) la capitalisation et la mise à l’échelle des expériences réussies d’adaptation et d’atténuation ainsi que le transfert de nouvelles technologies ;



iii) le renforcement des capacités en mobilisation des fonds pour mieux saisir les opportunités de la finance climatique.



Dans ce contexte, le Centre Régional AGRHYMET (CRA) organise la 2ème conférence scientifique internationale sur le changement climatique au Sahel et en Afrique de l’Ouest, faisant suite à celle tenue en 2007 à Ouagadougou au Burkina Faso. Cette seconde conférence contribuera à renforcer les assises techniques et scientifiques de la région et le rôle du CRA comme Centre Climatique Régional pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel.



Objectifs



La présente conférence vise à partager les expériences sur les questions de vulnérabilité, des stratégies d’adaptation dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la foresterie, des ressources en eau, de la pêche, ainsi que sur les questions d’atténuation. Plus spécifiquement, il s’agit de :



1. Faire le point des acquis et des besoins en matière de recherche et de vulgarisation dans le domaine du climat et ses impacts sur le secteur agricole;



2. Créer un cadre d’échanges entre les différents acteurs dans le domaine du climat et de ses impacts.



Les résultats attendus de la conférence sont les suivants :



1. Les acquis en matière de technologies, techniques et pratiques appropriées d’adaptation au changement climatique sont répertoriés ;



2. Les besoins en matière de recherche et de vulgarisation sur la vulnérabilité, l’adaptation et la résilience sont identifiés ;



3. Des orientations scientifiques sont apportées aux initiatives, projets et programmes relatifs au changement climatique de la sous-région pour le bénéfice des populations ;



4. Le rôle régional de coordination scientifique et technique du Centre Régional AGRHYMET dans le domaine du climat et ses impacts est renforcé ;



5. Un cadre régional de concertation sur le changement climatique et ses impacts est mis en place.



Thèmes pour l’appel à communications



Les contributions devront porter sur les variabilités, les tendances actuelles et les projections du climat, les impacts dans les différents secteurs, les mesures d’adaptation et la finance climatique. Les principaux sujets à aborder s’articuleront autour des thèmes ci-après :



1. Données, outils et méthodes : observations, gestion et analyse des données, modélisation climatique ;



2. Risques, vulnérabilité et impacts : approches d’analyse de la vulnérabilité, évaluation des risques climatiques, impacts des risques climatiques sur les unités d’exploitation agricole ;



3. Adaptation du secteur agricole à la variabilité et au changement climatique : gestion des risques et des catastrophes, stratégies d’adaptation (innovations, bonnes pratiques, valorisation des connaissances locales, adaptation avec co-bénéfices en atténuation, etc.), développement durable ;



4. Mécanismes de financement et atténuation : finance climat, marché carbone, assurances agricoles, épargne et crédit, intégration de l’adaptation dans la planification, secteur privé, fonds nationaux climat, atténuation, etc. ; 5. Plaidoyers et communication en direction des décideurs politiques. Chaque thème sera introduit par une présentation liminaire d’un spécialiste du domaine.



Types de soumissions



Les auteurs sont invités à envoyer des résumés (en Français ou en Anglais) ne dépassant pas 300 mots. Les résumés peuvent être soumis en ligne sur le site Web (http://conferenceclimat2020.cilss.int/) ou par courriel à secretariat_conference_climat_2020.agrhymet@cilss.int, avant le 30 Novembre 2019.



Le résumé doit être en police Times New Roman avec un double espace.



Les tailles de police sont les suivantes : Titre (14 points gras) ; Noms d’auteurs (12 points) ; Nom de l’institution (12 points italiques) ; Contenu (12 points). Le premier auteur doit mentionner son adresse e-mail.



Tous les résumés reçus au 30 Novembre 2019 seront évalués par un comité scientifique. Les auteurs des soumissions présélectionnées seront invités à soumettre leurs communications complètes avant le 28 Février 2020. Les contributions acceptées seront présentées soit sous forme de présentation en plénière, soit dans les sessions parallèles ou sous forme de poster.



A l’issue de la conférence, les actes feront l’objet d’une publication indexée.



Dates limites :



Soumission des résumés : 30 novembre 2019



Acceptation des résumés : 15 janvier 2020



Soumission du document complet : 28 février 2020



Inscription : 28 février 2020



Période de la conférence : 1er au 3 avril 2020













