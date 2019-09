Mohamed Baba - La startup mauritanienne "Toogga Alimentation Animale", dont le projet est la fabrication d'aliments de bétail à partir d'une formulation brevetée (OAPI) à base de typha et de la datte du désert (toogga) vient de remporter le Prix Coup de Cœur du Public au Marathon du Sahel dont la cérémonie de la finale vient d'être organisée, ce jeudi 26 septembre 2019, à l'hôtel Azalai Salam de la capitale malienne, Bamako.



Le Marathon du Sahel est une compétition organisée par la Banque Mondiale sous la houlette de l'incubateur d'entreprise français Bond'Innov en collaboration avec les incubateurs des pays participants. Sept pays ont pris part au Marathon à savoir la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Niger et la Guinée. 1200 dossiers ont été déposés dont 186 jugés recevables. 30 lauréats ont été retenus et mis en compétition dans leurs pays respectifs.



Chez nous c'est l'incubateur HADINA RIMTIC qui a supervisé la préparation et la mise en compétition des 5 lauréats mauritaniens. Deux startups, E-Lebne (porte monnaie électronique) et Toogga Alimentation Animale, ont été sélectionnés comme champions nationaux fin août dernier.



A Bamako la compétition s'est déroulée entre les 14 champions nationaux venant des 7 pays du Sahel et a été l'occasion pour les startup de rencontrer des investisseurs tout en profitant de sessions de coaching et d'entrainement à pitcher leur projet en un temps limité (2 minutes).



Toogga Alimentation Animale a remporté le prix "Coup de Cœur du Public" qui récompense la startup qui a totalisé le plus grand nombre de votes de la part des internautes. Sur la photo, la remise du Prix en présence de la Ministre malienne de l’Economie Numérique et de la Prospective, Madame Kamissa Camara et de Monsieur Eric Ntonfo, Président de FIATOPE, une entreprise de Crowdfunding.



Le prix est doté des items suivants:



1. Accompagnement technique au Crowdfunding du projet par FIATOPE. Le Crowfunding est une technique de levée de fonds par internet au près des personnes intéressées par un projet donné.



2. Création d’une plaquette publicitaire (Affiche ou flyer) par un designer professionnel



3. Prise en charge du voyage en Côte d’ivoire, du 1er ou 5 octobre prochain, à l’occasion des ARA 2019 (African Rethink Awards) et qualification direct pour la finale de l’événement.



4. Une participation au Demo Day Investisseur (Décembre) de Bond’innov avec EUROQUITY à Paris.



5. Appui à l’intégration des API ORANGE dans votre Business.



Les animateurs de Toogga Alimentation Animale dédie ce succès aux nombreux internautes Mauritaniens et Etrangers qui ont voté pour leur projet et leur promettent de leur donner, régulièrement, de ses nouvelles.



Aujourd'hui, le projet suit son cours et est l'objet de manifestations d'intérêt très encourageantes. Pour assurer la pérennité de son approvisionnement et contribuer à l'effort de reboisement du territoire et la reconstitution de son couvert végétal, l'équipe a conçu de créer une grande plantation de 40 mille arbres dont le quart en balanites aegyptiaca (Teycheth) et le reste constitué d'essences locales (baobab, jujubier, acacia...).



Le financement de cet ambitieux projet a obtenu l'accord de principe d'un bailleur de fonds international qui opère dans notre pays mais qui conditionne l'exécution de l'accord par l'obtention, par Toogga, d'une concession rurale sur un terrain correspondant. Le dossier et la demande d'une telle concession ont été introduits auprès du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable depuis plus de sept mois. L'équipe de Toogga espère que les lenteurs administratives ne compromettent pas la mise en place de le Grande Plantation Toogga qui est une composante indispensable du projet.



Le 27 septembre 2019



