Le gouvernement compte porter l'Ã¢ge lÃ©gal de dÃ©part Ã  la retraite Ã  65 ans

Al-akhbar - Le ministère de la Fonction Publique est à pied d’œuvre en perspective de la formulation d’un projet de loi portant amendement de la loi relative à l’âge légal de départ à la retraite, de sorte à porter ce dernier de 60 à 65 ans.



Ledit projet de loi en gestation sera présenté au gouvernement pour examen et soumission à l’adoption du parlement par le ministre de la Fonction Publique Camara Saloum Mohamed, en octobre prochain, indique-t-on.



Cette évolution intervient dans un contexte marqué par des déclarations du patron de la Fonction Publique, dans lesquelles, il a évoqué le recensement de 270 000 jeunes en situation de chômage.



La révision à la hausse de l’âge légal de départ à la retraite pourrait limiter la capacité d’absorption des institutions publiques et par conséquent influer négativement sur l’organisation de recrutements visant à résorber partiellement le taux élevé de chômage chez les jeunes mauritaniens.



Par Al-akhbar,

Traduit de l’Arabe par Cridem













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité