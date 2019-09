Signature dâ€™un accord relatif au transport aÃ©rien entre la Mauritanie et le Royaume dâ€™Arabie Saoudite

AMI - Le ministre de l’équipement et des transports M. Mohamedou Ould Ahmedou Ould M’Heimid et son Homologue Saoudien Dr. Nebil Ben Mohamed El Amoudi ont procédé, vendredi, à la signature d’un accord relatif au transport aérien entre la Mauritanie et le Royaume d’Arabie Saoudite.



L’accord en question vise à renforcer la fluidité du transport des personnes et des marchandises, par voie aérienne, entre les deux pays. Il prévoit, à cet effet, l’organisation de vols direct réguliers de gros porteurs reliant les aéroports des deux pays frères afin d’intensifier les échanges économiques bilatéraux et de faciliter le déplacement des pèlerins aux lieux saints.



L’accord offre également à la société nationale « Mauritania Airways » l’opportunité de signer des contrats de partenariat avec la compagnie aérienne Saoudienne et de tirer profit des expériences de celle-ci.



Plusieurs facteurs donc de nature à renforcer les relations fraternelles et de booster les échanges commerciaux entre les deux pays.













