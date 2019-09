L'Arabie saoudite accepte une trÃªve partielle au YÃ©men

Le Figaro - L'Arabie saoudite a accepté de mettre en oeuvre un cessez-le-feu partiel au Yémen, rapportent vendredi des sources informées citées par le Wall Street Journal.



Cette décision de Ryad intervient une semaine après la proclamation par leurs adversaires houthis d'une trêve unilatérale. En réponse à l'initiative des rebelles chiites appuyés par l'Iran, les forces saoudiennes, à la tête d'une coalition qui intervient au Yémen depuis mars 2015, ont accepté d'appliquer un cessez-le-feu partiel dans quatre régions, y compris Sanaa, la capitale contrôlée par les Houthis depuis cinq ans.



Si ces cessez-le-feu perdurent, les Saoudiens pourraient étendre la trêve à d'autres régions du Yémen, précisent encore les sources citées par le Wall Street Journal.



Les rebelles chiites appuyés par l'Iran ont revendiqué les attaques du 14 septembre dernier contre des infrastructures pétrolières saoudiennes. Cette revendication a été jugée peu crédible par Riyad et ses alliés occidentaux, qui accusent l'Iran d'avoir commandité l'attaque.



La guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué une grave crise humanitaire, sans qu'aucun des deux camps ne prenne à ce jour un avantage décisif.



Le Figaro avec Reuters









