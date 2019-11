Mauritanie : Lâ€™ancien prÃ©sident Mohamed Ould Abdelaziz cherche sa place

Afric Telegraph - L’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz ne sait pas où se mettre après avoir transmis le pouvoir à son successeur.



Mohamed Ould Abdelaziz cherche sa place. Depuis qu’il a transmis le pouvoir à son successeur Mohamed Ould Ghazouani, les choses ne se passent pas comme il le veut. Son propre camp a refusé qu’il prenne la tête de l’Union pour la République, le parti présidentiel qu’il a pourtant fondé.



Pendant ce temps, l’opposition réclame des enquêtes sur sa gestion quand il était au pouvoir.