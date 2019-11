Ould Emmatt : J'appelle tous Ã  primer lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral du pays aux caprices Ã©troits

Al-akhbar - L'activiste politique Mohamed Mahmoud Ould Emmatt a appelé les parties politiques du pays, y compris la Majorité et l'Opposition ainsi que l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz, à primer l’intérêt général du pays aux caprices étroits.



Ould Emmatt a appelé également tous les mauritaniens, sans distinction aucune, à ne pas gâcher l’occasion et à s’impliquer dans le développement du pays.



Ould Emmatt avait été nommé en septembre dernier au poste de chargé de mission à la Présidence de la République, rappelle-t-on.



Par Al-akbar,

Traduit de l’Arabe par Cridem













