Soudan: le parti de BÃ©chir interdit avec lâ€™abrogation de lois controversÃ©es

RFI Afrique - Au Soudan, le ministre de la Justice a annoncé la dissolution du parti de l’ancien président Omar el-Béchir. Le National Congress Party disparaît donc après des décennies de règne sans partage. Par ailleurs, une loi sur l’ordre public est abrogée. Ce texte était basé sur une interprétation très rigoriste de la loi islamique.



Il a fallu 14h de réunion jeudi soir entre le gouvernement et le Conseil souverain pour se mettre d’accord. Finalement, tout le monde a entériné ce qui s’apparente à une purge de l’ancien régime. Le parti NCP de l’ex-président Béchir est officiellement dissout. Aucun symbole de son pouvoir ne sera autorisé pour mener une action politique pendant dix ans.



Les autorités peuvent également saisir tous les biens du mouvement. « Il ne s’agit pas d’une revanche. Mais nous voulons récupérer la richesse volée au peuple », a réagi le Premier ministre Abdallah Hamdok.



La fin du controversé Public Order Act



Côté social, le Public Order Act est abrogé. Ce texte voté en 1992, appliqué d’abord à Khartoum, puis à tout le pays en 1996, était basé sur une interprétation dure de la charia. Il réglementait toute une série de comportements de vie quotidienne, comme le port de certains vêtements, l’interdiction de boire de l’alcool, etc.



Les contrevenants risquaient des amendes, la confiscation de biens, des coups de fouet ou encore la prison.



Depuis des années, des militants de la société civile dénonçaient l’application arbitraire de ce texte, que la police utilisait comme prétexte pour s’en prendre aux femmes. Des milliers ont été arrêtées et fouettées sous couvert de cette loi. « C’était un outil d’exploitation, d’humiliation, de violation des droits et de la dignité », a déclaré le chef du gouvernement.



Réclamée depuis le début par les révolutionnaires, cette double annonce constitue une victoire claire du mouvement. Et malgré l’heure tardive, des manifestations de joie ont éclaté dans le pays cette nuit.









