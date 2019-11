DÃ©menti de lâ€™UniversitÃ© de Nouakchott Al Aasriya

Université de Nouakchott Al Aasriya - Nous avons été surpris de constater la publication d’un article dans le site Al Akhbar donnant de fausses informations selon lesquelles il y aurait eu ce vendredi des arrestations suite à la «reprise des manifestations » et que la mesure de progression touche plus de 500 étudiants.



Ces allégations, sans fondement, sont accompagnées d’une photo prise qu’à l’université. Nous regrettons que le site en question ait refusé de publier une note explicative sur les critères de progression du système LMD à l’Université de Nouakchott Al Aassriya que nos services lui ont pourtant transmise cette semaine.



En conséquence, nous tenons à apporter les précisions suivantes :



1. Tous les cours programmés ce vendredi 29/11/2019 ont été assurés dans des conditions normales ;



2. Il n’y a eu aujourd’hui (vendredi 29 novembre 2019) aucune arrestation d’étudiant par la police ;



3. La mesure de passage de la 2ème à la 3ème année ne touche que 60 étudiants (22 à la FLSH et 38 à la FST) sur des milliers d’étudiants en 2ème année. Ces étudiants doivent d’abord avoir validé tous les crédits de première année.



4. Nous espérons que le site Al Akhbar acceptera de publier ce démenti et qu’il prendra la peine de vérifier les informations qui lui sont communiquées.













