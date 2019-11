Mauritanie : DÃ©cision prÃ©sidentielle dâ€™associer lâ€™opposition des affaires courantes

Senalioune - Le président mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, a décidé d’associer l’opposition à la direction du délégué général chargé de gérer les programmes et projets relatifs à la lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité.



Selon les médias, la commission, qui rend compte directement à la présidence, inclura des experts et des techniciens, y compris celle de l’opposition.



Les sources ont souligné que ce pas du président Ghazouani s’inscrit dans le contexte d’une ouverture politique, et un aboutissement des consultations avec les membres de l’opposition.



Vendredi, Ghazouani a nommé Mohamed Mahmoud Ould Bouasriya au poste de Délégué Général à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l’Exclusion « TAAZOUR ».



Cette Délégation Générale a un rang ministériel, et est rattaché directement à la présidence de la république qui regroupera les programmes et projets de lutte contre la pauvreté, l’exclusion et la marginalisation.



Il a pour objectif de généraliser la protection sociale, éliminer toutes les formes d’inégalités, renforcer la cohésion nationale, lutter contre la pauvreté et coordonner l’ensemble des interventions dans les zones cibles.



Monsieur Ould Bouasriya commencera ses travaux dans quelques jours.



Par Moustapha Sidiya













