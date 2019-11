Mauritanie : lâ€™opposition sera associÃ©e Ã  la gestion de la dÃ©lÃ©gation gÃ©nÃ©rale Ã  la solidaritÃ© nationale

Saharamédias - Des sources propres à Sahara Medias lui ont affirmé que le président Mohamed O. Cheikh Ghazouani avait décidé d’associer l’opposition à la gestion de la délégation générale chargée de la gestion des programmes destinés à lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité.



Selon les mêmes sources cette délégation, dépendant directement de la présidence de la république comptera des experts et des techniciens dont certains appartiennent à l’opposition.



Une décision qui s’inscrit dans le cadre de l’ouverture sur toutes les composantes politiques et leur association à la gestion du pays et la consolidation de la concertation.



Le président Mohamed O. Cheikh Ghazouani a nommé vendredi à la tête de la nouvelle création Mohamed Mahmoud O. Bouassria.









