Mauritanie : La Constitution interdit au prÃ©sident de la RÃ©publique de diriger un parti (Khouna)

Al-akhbar - Sidina Ali Ould Mohamed Khouna, président du Comité provisoire de gestion de l’Union Pour la République (UPR), a indiqué que le parti « ne doit pas appartenir à une personne ni à un pouvoir. C’est un parti indépendant. Notre Constitution interdit au président de la République de diriger un parti. »



« Il y a des gens qui veulent nous ramener en arrière. Ils veulent nous ramener à la période de 1978 avec des communiqués de soutien au nouveau président, malgré l’instabilité et tout ce qu’on vivait en 1978 », a dit Ould Mohamed Khouna en conférence de presse, vendredi à Nouakchott.



Et selon Sidina Ali Ould Mohamed Khouna, « le président Mohamed Ould Abdel Aziz a mis sa pierre dans la construction de la Mauritanie (…) La démocratie en Mauritanie est particulièrement l’œuvre de Mohamed Ould Abdel Aziz. Il n’œuvrera jamais à ce qu’on la piétine ou à ce qu’on marche en arrière. Nous sommes un Etat de droit; nous résolvons nos problèmes en se fondant sur les textes ».