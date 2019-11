Le prÃ©sident de la commission de lâ€™UPR menacÃ© de destitution par la majoritÃ© des membres

Saharamédias - Sahara Medias a appris de sources bien informées que la majorité des membres de la commission chargée de gérer l’UPR tiendra une réunion ce samedi soir une conférence de presse au cours de laquelle sera annoncé la destitution du président de cette commission, Seyidna Ali O. Mohamed Khouna.



Cette réunion concerne les 22 membres sur les 27 que compte la commission, qui ont signé le document reconnaissant le président Mohamed O. Cheikh Ghazouani comme unique référence du parti au pouvoir, une décision rejetée par 5 membres dont le président de la commission.



Au cours de cette réunion les participants doivent choisir un nouveau président pour l’institution, parmi les 22 membres.



Selon les mêmes sources les dirigeants du groupe parlementaire du parti au pouvoir, des hommes politiques et des activistes membres de la majorité assisteront à cette conférence de presse.



D’autre part des dirigeants de la majorité présidentielle soutenant le président Mohamed O. Cheikh Ghazouani se sont réunis vendredi soir et ont discuté de la situation interne de l’UPR et celle de la majorité.













