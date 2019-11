Mauritanie : les Ã©changes tÃ©lÃ©phoniques du patron de l'armÃ©e pendant le dÃ©filÃ© suscite des interrogations

Mourassiloun – Le Chef d’Etat-major général des armées, le Général de division Mohamed Cheikh Ould Mohamed Lemine dit Brour a eu des appels relativement fréquents, au cours du défilé militaire s’inscrivant dans le cadre des festivités commémoratives du 59e anniversaire de l’indépendance nationale.



Des conversations téléphoniques répétées effectuées ou reçues par le haut gradé, assis à gauche du président Ghazouani, à certains moments ultra sensibles qui l'obligeaient à la bonne conduite et à se concentrer sur le défilé militaire organisé jeudi dernier, 28 novembre dans la capitale de l’Inchiri Akjoujt.



Des appels qui ont intrigué plusieurs observateurs, comme si l’attention de Brour était captivée par quelque chose de précis, même pendant la cérémonie de levée des couleurs, comme le montre la photo.



Certains se sont posés bien d’interrogations sur la nature de ces conversations téléphoniques et si elles ont un rapport avec le départ précipité du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani à destination de Nouakchott, laissant le soin des inaugurations à Akjoujt à ses proches collaborateurs ministres et Chefs militaires.



Aucune information n'a été encore rapportée sur la teneur de ces appels téléphoniques, à part leur rapport avec le président, aperçu en train de lui parler après l’un desdits appels.



