Mauritanie/CVE: tentative de rÃ©conciliation de la Diaspora

Senalioune - Un cadre de concertation de la Diaspora est créé pour trouver une solution de la crise de la CVE.



L’initiative est venue de Canada qui a regroupé celle de Belgique, de la France et des Etats Unis. L’objectif est de raprocher les protagonistes pour continuer les discutions entre les parties. La coordination de Canada mandaté par la médiation de la diaspora a contacté les deux camps qui ont accueilli positivement cette initiative.



Selon une source, après concertation des deux camps de leur bureau, la CVE de Kane Hamidou Ba a jugé inutile de continuer, ne croyant pas à une issue positive, et qu’ils ont déjà entamé le travail d’implantation.



Il y a une frange de bonne foi au niveau de la CVE des deux côtés qui veulent une union. Après l’aboutissement des efforts de la Diaspora, la médiation n’exclut pas une autre tentation.



Le dialogue entre parties est indispensable, il nécessite beaucoup d’efforts et une large concertation et se traduira avant tout, et surtout, par la formation d’une coalition qui pourra mener les militants aux prochaines échéances pour enfin changer la vie des citoyens Mauritaniens.



La coalition est une représentation de différents partis et idéologies, avec des intérêts communs, y compris des intérêts nationaux. L’union ne fera que se renforcer pour une meilleure lutte de ces intérêts.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité