Coupe de la CAF : FC Nouadhibou renversÃ© Ã  domicile [2-3] par Al-Masry d'Egypte

Afrik Foot - La 1ère journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération était au programme ce dimanche avec deux matchs pour terminer dans la soirée.



Présent pour la première fois à ce niveau, le FC Nouadhibou s’est incliné à domicile face à Al-Masry (3-2). Après l’ouverture du score d’Amutu pour les Egyptiens (20e), Bagili (46e) et Elwely (55e) avaient pourtant renversé la vapeur en faveur des Mauritaniens, mais un nouveau but d’Amutu a remis les visiteurs à égalité (63e), avant qu’El Iraky ne leur offre la victoire (90e+1).



Du coup, Al Masry rejoint ses compatriotes du FC Pyramids en tête du groupe A.