Mauritanie : le bras de fer Ould Ghazouani â€“ Ould Aziz inquiÃ¨te les observateurs

Kassataya - Troublante situation en Mauritanie avant et après les festivités du 59ème anniversaire de l’indépendance du pays qui augure un bras de fer entre le nouveau président Ould Ghazouani et l’ancien président Ould Aziz.



Le mouvement de 20 véhicules du bataillon BASEP vers Nouakchott avant le début de la cérémonie, le départ précipité de Ould Ghazouani pour rejoindre Nouakchott avant la fin du défilé suite aux nombreux appels du patron des armées pendant le défilé militaire, l’absence de Ould Aziz à la levée des couleurs sont autant de signaux d’alerte d’une situation tendue résultant de la tension entre Ould Ghazouani et Ould Aziz depuis son retour à Nouakchott après un séjour de 3 mois à l’étranger.



C’est une situation grave à laquelle assistent les mauritaniens qui connaissent maintenant le vrai visage cynique de leur ancien président dont la seule ambition est de protéger ses propres intérêts au grand dam du peuple.



Une tension inédite entre Ould Ghazouani et Ould Aziz au point que les réseaux sociaux font circuler une tentative de coup d’Etat démentie tout de suite par le ministre de la défense.



Les observateurs ne sont pas dupes que les relations s’empirent entre deux amis qui s’affrontent par interposition d’un parti divisé en deux mais qui reste favorable au président en exercice.



Dans cette lancée Ould Aziz serait interdit de voyager à l’extérieur. Ce qui pourrait signifier moins de manœuvre et plus de surveillance. Un tournant dans l’évolution de la crise entre les deux hommes et qui ouvre un bras de fer dont l’issue est incertaine.



Un avis de tempête qui inquiète les observateurs qui pointent que le président Ould Ghazouani a quand même tous les faveurs de l’armée et le soutien de la classe politique toutes tendances confondues.



Il a réussi à s’entourer de ses hommes de confiance en écartant les proches de son prédécesseur au sein de l’armée de la garde nationale et de la gendarmerie. Ces prémisses de déstabilisation du nouveau régime par Ould Aziz sont dénoncées par l’opposition.



Cherif Kane









