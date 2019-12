Le PrÃ©sident de la RÃ©publique Ã  SÃ©libaby

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé, lundi matin à Sélibaby pour superviser le lancement de projets portant sur les infrastructures, et ce dans le cadre des festivités commémorant le 59eme anniversaire de l’indépendance nationale.



Le Président de la république a été accueilli à son arrivée à l’aéroport de la ville par le wali du Guidimagha, M. Mohamed Ould Mohamed Lemine Ould Bellamech, le président du Conseil régional, Dr Issa Couloubaly, le commandant de la 4eme région militaire, colonel Salem Vall Ould Maham, le maire de Sélibaby, M. Mohamed Vall Ould Mekhalla et les députés de la moughataa de Sélibaby.



Les populations de la wilaya du Guidimagha ont réservé au Président de la République tout au long de route menant de l’aéroport à la ville de Sélibabi un accueil très chaleureux, brandissant des pancartes exprimant la bienvenue au Président de la République et l’assurant de leur soutien à son programme de développement au service de toutes les wilayas du pays dont celle du Guidimagha.



Du haut du véhicule qui le transporte, le Président de la République a salué les populations, les remerciant de cette mobilisation qui traduit leur attachement aux choix nationaux et à l’intérêt général du pays.













