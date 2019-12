Mauritanie: Entretien tÃ©lÃ©phonique entre Ghazouani et Ould Taya

Senalioune - Le président Mohamed Ould Ghazouani aurait eu une conversation téléphonique avec l’ancien président Maaouya Sidi Ahmed Ould Taya.



Ce dernier se trouve toujours à Qatar depuis son renversement lors d’un coup d’État militaire de 2005. L’appel a duré 41 minutes selon une source mais le contenu n’a pas été révélé.



Le président Ghazouani est entrain de régler le statut de l’ancien président Sidi Mohamed ould Abdallah en tant que ancien président du pays, bénéficiant de tous les droits et privilèges conféré par le droit mauritaniens.



Parmi les droits et privilèges, une allocation financière régulière et un garde du corps.



La compensation et les privilèges de l’ancien président ont été approuvés dans les années 80 par Maaouya Sidi Ahmed Ould Taya qui devrait également bénéficier de la décision de Ghazouani.









