Ould Lebbat surpris dâ€™Ãªtre accusÃ© et que le terroriste soit innocentÃ© !

Essahraa - Le blogueur et journaliste mauritanien Mohamed Hacen Ould Lebbat s’est dit surpris par la décision prise aujourd'hui, 2 décembre courant, par le Parquet Général, sur fond de suivi de ses tweets, dans lesquels, il qualifie Mahfoudh Ould Waled, dit Abu Hafs al Mauritani de «terroriste ».



Ould Lebbat a refusé devant le Procureur Général de revenir sur les descriptifs attribués à Ould Waled, affirmant que les fatwa d'Abu Hafs al Mauritani reçues par les jeunes à travers le monde entier, étaient à l'origine de nombreuses opérations menées dans notre pays et dans des Etats voisins.



Il a souligné également qu’il ne présentera pas d’excuses sur ce qu’il assimile à son rôle d’éclairer l'opinion publique ; mission qui au centre des préoccupations de la jeunesse mauritanienne, a-t-il dit.



Ould Lebbat s’est étonné que l’Etat fasse preuve d’indulgence à l’égard d’une personne impliquée dans des affaires judiciaires imprescriptibles.



http://essahraa.net/node/12721









