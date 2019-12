Des pharmacies fermÃ©es pour non-respect des distances fixÃ©es par la loi

Saharamédias - Les autorités mauritaniennes ont procédé lundi à la fermeture de certaines pharmacies n’ayant pas respecté la distance imposée par rapport aux structures de santé et fixée par la loi à 200 mètres.



Une mission du ministère de la santé avait notifié vendredi aux propriétaires des pharmacies concernées l’obligation de déménager avant lundi.



Dans une déclaration à Sahara Medias l’un des pharmaciens a considéré cette mesure contraignante car précise-t-il la majorité des pharmacies concernées avaient obtenu leur agrément avant l’adoption de la loi à laquelle se réfèrent les autorités.



Des dizaines de mauritaniens, habitués à se rendre dans ces pharmacies pour acheter leurs médicaments, ont été surpris par la fermeture de celles-ci et ont regretté que la mesure intervienne alors que les pharmacies des structures de santé n’étaient pas encore pourvues en médicaments essentiels.













