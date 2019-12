30 dÃ©putÃ©s demandent lâ€™ouverture dâ€™une enquÃªte concernant lâ€™Ã©re de lâ€™ancien prÃ©sident

Adrar-Info - 30 membres du parlement mauritanien ont signé une demande de constitution d’un comité parlementaire, chargé d’enquêter sur la gestion de l’ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz.



Les sources de Alakhbar info , indiquent que parmi les députés exigeant la formation d’une commission d’enquête, pendant le règne de l’ancien président, se trouvent des députés de l’opposition et la majorité.



Les députés ont identifié certains domaines d’investigation, notamment les comptes au Trésor public et la vente de biens immobiliers dans la capitale, Nouakchott, notamment les écoles et le vieil aéroport international de Nouakchott, ainsi que l’école de police.



Selon la source, la discussion des députés peut inclure également d’autres domaines dont le contrat avec le port de Nouakchott et la faillite d’Ener.



Source : https://alakhbar.info/?q=node/21746



Traduit par Adrar.info









