Lutte contre les faux mÃ©dicaments : Les mÃ©decins demandent au ministre de la santÃ© Ã  ne pas reculer

Le Calame - Un groupe de médecins a organisé hier lundi (2 décembre) un sit-in devant les locaux du ministère de la santé pour demander au ministre de maintenir le cap dans la lutte contre les faux médicaments.



Sur les petites pancartes qu’ils brandissaient, on pouvait lire : «Oui pour la lutte contre les faux médicaments ». Il faut signaler que le nouveau ministre de la santé a engagé, depuis sa nomination, une véritable croisade contre les faux médicaments qui pullulent dans les officines de pharmacies. Les différentes inspections avaient mis à nu de véritables cavernes d'Ali Baba.



La libéralisation du marché et l’avidité de certains mauritaniens à se faire de l’argent rapidement, quitte à sacrifier les vies humaines ont conduit à l’anarchie. Partout des pharmacies ont poussé sans respect des normes d’ouverture et d’implantation, adoptées depuis 2010, mais jamais mises en oeuvre.



Ainsi, n’importe qui peut ouvrir une pharmacie, y placer n'importe quel vendeur, comme dans une boutique, et peut être même s’ériger en grossiste. C’est dans cette fourmilière que le ministre de la santé est en train de donner un coup de pied.



C’est une opération salvatrice parce qu’elle vise à prévenir et protéger les citoyens. Elle ne manque pas de faire des mécontents parmi les marchands de la mort parce qu’elle remet en cause de très nombreux intérêts à commencer par ceux des premiers concernés, les pharmaciens; le marché est très juteux, Ils ne ménageront aucun effort pour abattre tout ministre se dressant sur leur chemin.



C’est la raison pour laquelle certains médecins appellent les citoyens à soutenir, non seulement le gouvernement dans ce combat et à dénoncer toutes les opérations frauduleuses dans ce domaine. Déjà des officines de pharmacies ont été fermées, de faux médicaments découverts cachés dans des magasins. Le ministre de la santé qui connait le secteur doit aller jusqu’au bout !









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité