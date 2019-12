Mauritanie: Biram refuse de participer Ã  lâ€™enquÃªte dâ€™Aziz

Senalioune - Le député Biram Dah Abeid a déclaré qu’il refuse de participer à la commission d’enquête parlementaire sur la corruption de l’ancien président Mohamed ould Abdel Aziz, .



Le député Ould Abeid a déclaré que la création d’un tel comité devrait viser à enquêter sur tous les déséquilibres graves dans le pays, tels que les crimes liés à l’esclavage, le passif humanitaire et la corruption.



Ould Abeid a déclaré que la nature actuelle de la Commission laisse présager des attaques ciblées sur une personne, soulignant qu’il n’est pas confortable de participer à ce type de comité.



Selon les médias, plus de 30 députés ont signé pour la constitution de cette commission d’enquête.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité