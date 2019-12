CommuniquÃ© de l'avocat de Madame Leila Bouamatou

Maître El Yezid YEZID - Madame Leila Bouamatou a eu à apprendre que des individus mal intentionnés utilisent un compte Facebook à son nom de façon illicite pour communiquer de fausses informations et entrer en contact avec certaines personnes.



À ce titre, au nom de ma cliente Madame Leila Bouamatou, je tiens à apporter les précisions suivantes :



- Madame Leila Bouamatou n’a jamais ouvert à ce jour de compte facebook ;



- Ma cliente se démarque expressément de ces viles pratiques et met en garde les éventuelles personnes qui seraient contactées ou démarchées par ces individus contre le caractère frauduleux de ces agissements ;



- En usurpant le nom de ma cliente, ces individus agissent en contravention avec la loi tant au plan civil qu'au plan pénal et s'exposent à des poursuites conformément aux lois et règlements en vigueur ;



- Ma cliente se réserve le droit de les faire démasquer et de les poursuivre en vue de leur traduction en justice pour qu’ils répondent de leurs méfaits.



Fait à Nouakchott, le 03 décembre 2019



Maître El Yezid YEZID













