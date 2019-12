CEDEAO/ La Mauritanie participe pour la premiÃ¨re fois depuis 2008 au Conseil des Ministres en charge du Commerce

Ministère du Commerce - Le Ministre du Commerce et du Tourisme, Son Excellence Sid’Ahmed Mohamed, a quitté Nouakchott ce matin pour se rendre à Abuja au Nigeria, sur invitation de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).



Il doit assister au Conseil des Ministres en charge du Commerce au sein de la CEDEAO. Il est à noter que cela fait 11 ans qu’un Ministre Mauritanien du Commerce n’avait pas assisté à une réunion de ce niveau. Cela démontre du niveau d’engagement de notre pays et de la Commission de la CEDEAO à la mise en œuvre effective de notre Accord d’Association.



L’ordre du jour de la réunion se focalisera sur la mise en œuvre de la Zone de Libre Échange Continentale Africaine. L’objectif est de maximiser les profits que tirera notre région d’Afrique de l’Ouest de cette ouverture de marché au reste du continent.



Ce sera aussi l’occasion pour le Ministre de rencontrer le Commissaire en charge du Commerce, Son Excellence Tei Konzi, et faire un bilan de l’avancée de la mise en œuvre de notre Accord.



Le Ministre sera accompagné du Directeur de l’Informatique et des Recettes de la Direction Générale des Douanes, Abdul Karim Aw, ainsi que de son Secrétaire Particulier, Abdallahi Ba.













