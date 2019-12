Le ministre de la culture prÃ©sente les excuses du gouvernement aux dÃ©putÃ©s

AMI - Le ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le parlement, Dr Sidi Mohamed Ould El Ghaber, a présenté aux députés les excuses du gouvernement pour le traitement réservé à certains d'entre eux alors qu'ils se rendaient mardi matin, au site de la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée Nationale.



Le ministre de la culture, de l'artisanat et des relations avec le parlement a présenté lesdites excuses au cours d'une réunion tenue avec le président de l'Assemblée Nationale, M. Cheikh Ould Baya et les présidents des groupes parlementaires au siège de l'Assemblée nationale.



Les membres de la commission financière à l'Assemblée nationale avaient arrêté la discussion du budget du ministère de la justice qui était prévue mardi à 11 heures, suite à ce qu'ils ont considéré comme étant des empêchements auxquels ont été soumis certains députés de la part des autorités qui leur ont refusé, selon leurs dires, l'accès au site de la pose de la première pierre du nouveau siège de l'Assemblée nationale ainsi qu'à l'Assemblée Nationale, situé à proximité du site de la cérémonie de pose de la première pierre.



Les députés ont estimé que les mesures de sécurité qui sont prises à pareilles occasions ne justifient pas de leur refuser l'accès au site d'inauguration de leur siège qui les concerne plus que quiconque d'autres ainsi qu'à leur siège actuel.









