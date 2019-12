Senalioune - Le président Mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a déclaré dans une interview qu’il existe une légère différence de vision entre lui et l’ancien président Mohamed ould Abdel Aziz.



Ould Ghazouani, dans une interview au journal “Le Monde” a souligné que les médias ont exagéré sur le contenu de cette différence et qu’il ménage tous les efforts pour calmer la situation.



Ghazouani a refusé de lier ses différends avec Ould Abdel Aziz au limogeage du commandement de la Sécurité présidentielle (Baseb), affirmant: “Cela n’a rien à voir avec lui et ce qui s’est passé n’est pas important”.



“Il y a eu un changement dans la hiérarchie militaire de la sécurité présidentielle, il n’y a pas de lien de ce qui se passe entre Abdel Aziz et moi”, ajoute le président.



Le président Ghazouani a décrit sa relation entre l’ancien président comme “son frère et ami”. Il a nié toutes les rumeurs sur les arrestations des éléments de l’armée, les interrogatoires et la détention à domicile de l’ancien président.



Ghazouani a aussi souligné qu’il consulte l’opposition sur certaines affaires, affirmant que l’avancement du pays nécessite une ouverture à l’opposition.



vous pouvez lire l'interview Ici













