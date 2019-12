AGD au cÅ“ur de la journÃ©e mondiale de lutte contre le Sida

AGD - « Les organisations communautaires font la différence » tel est le thème retenu cette année pour la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Une belle opportunité de rendre hommage aux acteurs communautaires présents sur la scène de lutte, mais aussi de les impliquer davantage sur tous les plans et stratégies de luttes nationales, régionales, internationales contre le VIH /sida.



La Journée mondiale contre le sida est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Cette journée permet de mettre en relief les différents efforts fournis par les acteurs de la lutte contre le VIH/ SIDA.



C’est l’occasion de rendre hommage aux victimes du Sida, de lancer des campagnes de prévention et de magnifier l’engagement des activistes



La Mauritanie à l’instar des autres pays d’Afrique, l’épidémie a un taux de prévalence estimée à 0,33% dans la population générale, inférieure à 0,1% chez les 15 – 49 ans.



A l’occasion de cette journée de célébration, l’Association des Gestionnaires pour le Développement AGD a organisé un panel sous le thème « comment améliorer les connaissances et les bonnes pratiques de prévention et d’accès aux soins du VIH Sida ». Une occasion de réunir des acteurs communautaires, des jeunes leaders associatifs des journalistes autour de la question.



Dr Abderrahmane coordinateur du programme national de lutte contre le sida (PNLS) a rappelé l’engagement de l’Etat mauritanien, « mettre cette question au cœur des décisions et des priorités avec la mise en place de ce programme qui aujourd’hui constitue un organe majeur dans la recherche, l’information, l’accès aux soinx et aux traitements du VIH. »



La Mauritanie met à disposition de ses citoyens des moyens et mesures de prise en charge et de traitement du VIH avec des centres de dépistages volontaires (CDV) qui sont opérationnels dans plusieurs régions. Il a également souligné l’importance de rapprocher les services de la population pour mieux mener cette riposte contre le VIH.



S’adressant aux jeunes, Dr Abderrahmane a souligné la responsabilité de chaque jeune dans cette affaire, qui ne néglige personne et n’indexe personne.



Madame Haoussa Ndiaye responsable du Centre de Santé AGD Couva, a démontré son engagement et sa détermination à travailler sur cette question. Elle a soulevé l’esprit tabou qui règne sur le SIDA, qui est un frein à la lutte. Donnant l’exemple du centre de dépistage volontaire à AGD , sous la responsabilité de Matala Coulibaly qui a procédé depuis 7 mois à plus de 200 test de dépistages sur des jeunes avec zéro cas positif recensé.



Madame Ndiaye invite les jeunes à plus de responsabilités, à agir davantage, à mener des actions dans la sensibilisation et la communication qui reste un atout majeur pour la riposte contre ce fléau.



Les journalistes Ali Mhaimid de la Radio Mauritanie et Chinguit TV et Diallo Saidou de kassataya.com ont rappelé le rôle du journaliste dans le traitement de l’information, invitant les jeunes à être claire et précis dans leurs messages, à se former sur la question à ne pas choquer dans leurs actions, et mieux encore à promouvoir le dépistage et faire travailler les centres de dépistages volontaires qui sont aujourd’hui des actions concrètes et nécessaires de l’Etat.



Donnant la parole aux jeunes, Tabara Camara jeune ambassadrice (JA) de la santé de la reproduction et de la planification familiale a rappelé l’engagement des jeunes volontaires dans la sensibilisation, elle a partagé l’expérience des JA dans la mobilisation locale au niveau de Rosso et Nouakchott. Aujourd’hui ce réseau international offre beaucoup d’opportunités aux jeunes mauritaniens de se former, et de sensibiliser sur la question du sida.



Un panel riche en échange qui a abouti à des questions du public, qui était majoritairement composé de jeunes, leaders associatifs et journalistes. Le panel a pris fin avec une prestation musicale des artistes comme le slameur Caméléon, le rappeur Mister Med et la guitariste Oumou sy .



Tous ensemble prône la garantie zéro décès liés au sida et celà passe par plus de responsabilités et plus d’ouvertures sur la question.











