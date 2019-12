Mauritanie : le prÃ©sident Ould Ghaouani dÃ©cline lâ€™offre de dialogue de lâ€™opposition

Senalioune - Le président Ould Ghaouani reste frileux à l’appel au dialogue inclusif émis par l’opposition au lendemain de l’élection présidentielle 2019.



En effet, dans son interview accordée au journal « le Monde » le locataire du palais présidentiel mauritanien a dit qu’il ne voyait pas d’intérêt à organiser un dialogue national inclusif avec l’opposition mais qu’il se limiterait à une ouverture et une concertation avec elle.



Ajoutant que l’opposition doit rester l’opposition, un pôle différent du pouvoir dont il ne demanderait pas à intégrer sa majorité.



Le président assure que les deux camps pouvoir et opposition ont l’opportunité de se rencontrer, de se parler et de faire des propositions ensemble dans un cadre approprié et formel, ainsi que dans un climat de sérénité, dans le respect des principes sacro-saints de la République et des valeurs cardinales de la démocratie.



Toutefois, le Raîs indique que la notion de dialogue sous-entend un climat politique plus tendu qui ne l’est actuellement. Et par son rejet d’organiser un dialogue, selon ses termes, le président reconnait un statut à l’opposition dont les leaders ne devraient pas manquer à leur devoir d’élégance républicaine de lui reconnaitre son statut de président élu à une confortable majorité.



A rappeler qu’au lendemain de l’épisode post électoral 2019, l’opposition et le pouvoir ont renoué le dialogue après une longue rupture. Le président Ould Ghazouani a reçu tour à tour en audience des chefs de partis de l’opposition pour se concerter afin d’éviter au pays les pièges d’un chaos.



Dans la même période, les quatre candidats malheureux de la présidentielle ont affirmé leur disponibilité au dialogue pour sortir le pays de la crise.



Par Diarry Ndiaye Ba













